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Глава МИД Китая рассказал о происхождении коронавируса
Сегодня, 15:05
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IRINA_CHALKINA

Глава МИД Китая рассказал о происхождении коронавируса

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Китай был первой страной, которая сообщила о случаях заболевания коронавирусом.

Глава МИД Китая Ван И рассказал о происхождении COVID-19. Об этом он рассказал в интервью агентству Синьхуа и Центральному телевидению Китая.

Напомним, что Китай стал первой страной, которую поразил коронавирус.

Когда Китай поразил неизвестный коронавирус, он немедленно принял меры для проведения эпидемиологического расследования

Ван И.

О вспышке коронавируса стало известно 31 декабря 20219. Неизвестной пневмонией впервые начали заболевать в Ухани провинции Хубэй. 

Ранее мы сообщали о том, что МИД Китая назвал отношения с Россией "не имеющими предела".

Фото: pixabay

Теги: глава мид китая ван и, коронавирус, мид китая
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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