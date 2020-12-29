Китай был первой страной, которая сообщила о случаях заболевания коронавирусом.

Глава МИД Китая Ван И рассказал о происхождении COVID-19. Об этом он рассказал в интервью агентству Синьхуа и Центральному телевидению Китая.

Напомним, что Китай стал первой страной, которую поразил коронавирус.

Когда Китай поразил неизвестный коронавирус, он немедленно принял меры для проведения эпидемиологического расследования Ван И.

О вспышке коронавируса стало известно 31 декабря 20219. Неизвестной пневмонией впервые начали заболевать в Ухани провинции Хубэй.

Ранее мы сообщали о том, что МИД Китая назвал отношения с Россией "не имеющими предела".

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