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Турецкие истребители поразили 45 целей в Сирийском Африне
Сегодня, 10:24
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MShaffter
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Турецкие истребители поразили 45 целей в Сирийском Африне

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Генштаб Турции сообщил, что турецкие истребители поразили 45 целей в Африне по курдским ополченцам.

В ходе военной операции Турции в Сирии "Оливковая ветвь" турецкими истребителями уничтожено 45 целей.

Генштаб Турции сообщил об успешной операции, в ходе которой 32 турецких истребителя успешно уничтожили 45 целей в Африне и благополучно вернулись на базу. ВВС Турция нанесла авиаудары по курдским ополченцам, складам боеприпасов и оружия, убежища и огневые позиции.

Ранее премьер министр Турции сообщил, что цель операции предотвратить создание "террористический коридор" на севере Сирии. МИД Сирии осудил действия Турции.

Теги: африн , курды , оливковая ветвь , сирия , турция
Категории: Лента новостей Мировые новости

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