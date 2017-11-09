Турецкие истребители поразили 45 целей в Сирийском Африне

Генштаб Турции сообщил, что турецкие истребители поразили 45 целей в Африне по курдским ополченцам.

В ходе военной операции Турции в Сирии "Оливковая ветвь" турецкими истребителями уничтожено 45 целей.

Генштаб Турции сообщил об успешной операции, в ходе которой 32 турецких истребителя успешно уничтожили 45 целей в Африне и благополучно вернулись на базу. ВВС Турция нанесла авиаудары по курдским ополченцам, складам боеприпасов и оружия, убежища и огневые позиции.

Ранее премьер министр Турции сообщил, что цель операции предотвратить создание "террористический коридор" на севере Сирии. МИД Сирии осудил действия Турции.