СМИ: турецкие беспилотники Bayraktar атаковали российских военных в Ливии

Видео снято в ходе битвы за Триполи.

Турция опубликовала кадры ударов беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2 по российским военным в Ливии. Об этом пишет информационное агентство Avia.pro.

Согласно данным СМИ, в интернете появилось видео, на кадрах которого зафиксированы атаки "Байрактара" по позициям, на которых находятся предположительно российские наемники одной из частных военных компаний. Возможно, военные понесли потери.

Отмечается, что видео было снято около года назад во время сражения за столицу Ливии.

Ранее первый ударный беспилотник Bayraktar TB2 поступил на Украину из Турции.

Видео: Youtube / ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ