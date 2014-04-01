Минобороны уничтожило уплывший снаряд.

Турция не испытывает проблем в Черном море из-за обнаружения дрейфующих мин. С соответствующим заявлением по завершении пятничной молитвы выступил Реджеп Тайип Эрдоган. Он заметил, что пока что страна не испытывает трудностей в вопросе судоходства, но продолжает предпринимать все нужные меры по безопасности.

Мины были уничтожены. В частности, наш флот ведет серьезную работу по их отслеживанию. На данный момент проблем нет, но мы не отступим от мер предосторожности. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что еще 26 марта информационное агентство Dogan сообщило о том, что внешне напоминающий мину объект фиксируется в проливе Босфор. Его нашли местные рыбаки. Позже представители Минобороны Турции подтвердили, что объектом оказалась мина, которую военные успешно нейтрализовали.

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Фото: YouTube / Anadolu Ajansı