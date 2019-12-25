Турция может ограничить въезд туристам из-за коронавируса. Об этом сообщает издание Daily Hürriyet со ссылкой на свой источник.
В публикации сказано, что власти страны задумываются о том, чтобы ограничить передвижение между городами. Подразумевается, что эта мера поможет сдержать распространение новой коронавирусной инфекции.
При этом в крупных городах Турции могут ввести комендантский час в выходные дни. Например, власти Стамбула, судя по высказываниям источников, уже задумываются об этой мере.
Отмечается, что главный источник распространения COVID-19 – скопления людей в закрытых помещениях.
Новые меры обсудят на ближайшем заседании научного совета при министерстве здравоохранения.
Ранее Турция предложила РФ вместе и окончательно разрешить проблему Нагорного Карабаха.
Фото: pixabay.com
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