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Турция может ограничить въезд туристам из-за коронавируса
Сегодня, 16:40
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matveyvn

Турция может ограничить въезд туристам из-за коронавируса

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Новые меры обсудят на ближайшем заседании научного совета при министерстве здравоохранения. 

Турция может ограничить въезд туристам из-за коронавируса. Об этом сообщает издание Daily Hürriyet со ссылкой на свой источник. 

В публикации сказано, что власти страны задумываются о том, чтобы ограничить передвижение между городами. Подразумевается, что эта мера поможет сдержать распространение новой коронавирусной инфекции. 

При этом в крупных городах Турции могут ввести комендантский час в выходные дни. Например, власти Стамбула, судя по высказываниям источников, уже задумываются об этой мере. 

Отмечается, что главный источник распространения COVID-19 – скопления людей в закрытых помещениях. 

Новые меры обсудят на ближайшем заседании научного совета при министерстве здравоохранения. 

Ранее Турция предложила РФ вместе и окончательно разрешить проблему Нагорного Карабаха. 

Фото: pixabay.com 

Теги: коронавирус, ограничения, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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