Новые меры обсудят на ближайшем заседании научного совета при министерстве здравоохранения.

Турция может ограничить въезд туристам из-за коронавируса. Об этом сообщает издание Daily Hürriyet со ссылкой на свой источник.

В публикации сказано, что власти страны задумываются о том, чтобы ограничить передвижение между городами. Подразумевается, что эта мера поможет сдержать распространение новой коронавирусной инфекции.

При этом в крупных городах Турции могут ввести комендантский час в выходные дни. Например, власти Стамбула, судя по высказываниям источников, уже задумываются об этой мере.

Отмечается, что главный источник распространения COVID-19 – скопления людей в закрытых помещениях.

Новые меры обсудят на ближайшем заседании научного совета при министерстве здравоохранения.

Ранее Турция предложила РФ вместе и окончательно разрешить проблему Нагорного Карабаха.

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