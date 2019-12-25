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Турция и Россия подписали соглашение о создании совместного центра по Нагорному Карабаху
Сегодня, 10:55
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lesjasap

Турция и Россия подписали соглашение о создании совместного центра по Нагорному Карабаху

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Стороны создают мониторинговый центр в регионе конфликта.

Турция и Россия подписали соглашение о создании совместного центра по Нагорному Карабаху. Об этом говорится в официальном коммюнике, распространенном Минобороны Анкары. В тексте отмечается, что речь идет о мониторинговом центре, который будет следить за режимом прекращения огня в регионе.

Были завершены переговоры о технических деталях, которые касаются основ и принципов работы совместного центра, и было подписано соглашение. Ведутся необходимые работы для начала скорейшего функционирования центра

сообщение Минобороны Турции

Другие подробности заключенного договора между Россией и Турцией не приводятся.

В Анкаре заявили, что турецкие военные вскоре отправятся в Азербайджан.

Фото: Pixabay.com

Теги: минобороны, мониторинговый центр, нагонный карабах, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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