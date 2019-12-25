Его будут делать во время паспортного контроля.

Турция будет тестировать на коронавирус при въезде в страну. Об этом рассказал министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

Проходить тест будут обязаны как иностранцы, так и турецкие граждане. Минздрав организует для прохождения теста специальные лаборатории, которые будут работать в основных аэропортах страны. Их работу организуют таким образом, чтобы не провоцировать скоплений людей.

По словам Эрсоя, тест займёт 5-6 минут. Его будут делать во время паспортного контроля. Результаты будут известны через 5-6 часов. Граждане с положительным результатом будут обязаны уйти на изоляцию.

Ранее обозначены этапы открытия Турции для туристов после коронавируса.