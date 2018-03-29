Медсестре из Тулы сделали замечание за прозрачный защитный костюм с бикини

Медсестра пояснила, что в защитном костюме очень жарко, поэтому она надела под него купальник.

В Туле медсестра пришла на работу в инфекционный госпиталь в прозрачном костюме и в купальнике. В Минздраве ей сделали замечание за несоблюдение требований к медицинской одежде. Об этом сообщили РИА Новости.

Медсестра пояснила, что в защитном костюме очень жарко, поэтому она надела под него купальник. При этом она не учла, что у защитного костюма довольно прозрачная ткань.

В Минздраве такой выход из ситуации не оценили. Медсестре сделали дисциплинарное взыскание в виде замечания. Также в Минздраве пообещали усилить контроль за соблюдением требований к медицинской одежде.

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Фото: ВК/ Тула. Пролетарский район