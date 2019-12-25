Медсестра из Тульской области стала лицом модного бренда после фото в бикини

Девушка прославилась после того, как появилась на работе в прозрачном защитном костюме и купальнике.

Медсестра из Тульской области, 23-летняя Надежда Жукова стала лицом модного бренда. Девушкой заинтересовались после того, как она появилась на работе в прозрачном защитном костюме и бикини. Об этом пишет "Лента.ру".

Надежда стала участницей рекламной компании новой коллекции спортивной одежды бренда Zasport. Девушка позировала в однотонных костюмах, а также в спортивных топах, лосинах и майках с надписью Russia. Некоторые вещи выполнены в цветах российского флага: белом, синем и красном. Медсестра также сфотографировалась в черном комбинезоне с желтыми вставками и лонгсливе неоново-зеленого цвета.

Кроме того, Надежда Жукова дала интервью представителям Zasport. В беседе с экспертами девушка рассказала о своем скандальном снимке и о том, с какими трудностями приходится сталкиваться медработникам во время пандемии коронавируса.

По ее словам, из-за вспышки COVID-19 ее перевели в инфекционный госпиталь. Там она работает посменно целые сутки: измеряет температуру и давление, проводит все необходимые процедуры, делает инъекции и раздает лекарства. Надежда заявила, что не боится заразиться коронавирусом, поскольку "просто делает свою работу".

Также девушка призналась, что была не готова к вниманию общественности, которое получила после публикации снимка в защитном костюме и бикини. "Я просто не брала трубку на незнакомые номера, не читала новости и старалась как-то абстрагироваться", - заявила она.

Ранее мы писали, что в Петербурге от коронавируса скончался гастроэнтеролог больницы Святого Георгия.

Фото: Instagram / zasport, Mash