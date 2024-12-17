Трюдо подтвердил, что намерен остаться на посту премьера

В Оттаве не планируют менять главу правительства.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо подтвердил информацию о том, что он намерен остаться на своем должностном посту после перемен, произошедших в местном кабинете министров. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в ходе выступления перед сторонниками. Мероприятие транслировалось в эфире местного телеканала CPAC. В ходе события поднимался вопрос о том, что вместо объявившей об отставке Христи Фриланд новым министром по финансам стал министр общественной безопасности Доминик Леблан. Глава правительства призвал сограждан насладиться новогодними и рождественскими праздниками, перезарядиться и провести время со своими близкими. При этом власти имеют позитивное видение будущего Канады, за которое они будут бороться.

Нет другого места, кроме Канады, где я хотел бы быть, и служить вашим премьер-министром - это абсолютная привилегия моей жизни. Канада - лучшая страна на Земле, но она не идеальна, и поэтому я каждый день с мыслями о том, как сделать, чтобы эта страна работала лучше. Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

Трюдо: Оттава ответит, если Трамп введет пошлины в 25% на канадские товары.

Фото и видео: YouTube / cpac