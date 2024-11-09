Трюдо: Канада не исключает варианта отправки военных на Украину

Глава правительства Канады заявил о дальнейшей поддержке Владимира Зеленского после неудачной поездки главы Украины в Белый дом.

Власти из Оттавы рассматривают все варианты обеспечения безопасности украинского государства, в том числе отправку в эту страну собственных военнослужащих. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе брифинга с журналистами, проведенного по результатам встречи европейских политических лидеров. Данное мероприятие было посвящено решению проблемы регионального конфликта.

Все варианты на столе. Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

Оттава выступила против предложения оппозиции не приглашать Трампа на саммит G7.

Фото и видео: YouTube /cpac