Оттава выступила против предложения оппозиции не приглашать Трампа на саммит G7

Джонатан Уилкинсон прокомментировал предложение от лидера оппозиции Джагмита Сингха.

Канадский министр по энергетике и природным ресурсам Джонатан Уилкинсон публично выступил против предложения лидера оппозиционной Новой демократической партии страны Джагмита Сингха не приглашать американского президента Дональда Трампа на саммит "Большой семерки" (G7) ввиду его заявлений о 51-м штате. Комментарий чиновник сделал в ходе общения с местными журналистами чиновник перед началом закрытого заседания правительства, посвященного введению Вашингтоном пошлин и проводящегося под председательством премьер-министра Джастина Трюдо.

Очевидно, что президент Трамп сказал несколько вещей, которые оскорбили и разозлили канадцев, <...> но в конце концов нам нужно найти пути работы с американцами. Мы же не собираемся как бы отрезать свою страну и уплыть в океан. Джонатан Уилкинсон, министр по энергетике Канады

Напомним, что 1 февраля Дональд Трамп подписал указ о повышении пошлин на товары, которые приходят в США из Канады, а из Китая и Мексики - с 4 февраля. Однако уже третьего февраля Джастин Трюдо после разговора с американским президентом сообщил, что Белый дом приостанваливает введение пошлин в отношении Оттавы на 30 дней. Затем, 24 февраля, Дональд Трамп заявил, что администрация продолжит вводить новые таможенные тарифы в отношении международных торговых партнеров "согласно графику".

В Белом доме опровергли возможное исключение Канады из "Пяти глаз".

Фото и видео: YouTube / cpac