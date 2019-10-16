В Белом доме опровергли возможное исключение Канады из «Пяти глаз»

Питер Наварро назвал предложение "безумным".

Советник американского президента-республиканца Дональда Трампа по торговой политике Питер Наварро опроверг информацию местных СМИ о том, что он предложил исключить Канаду из разведывательного альянса "Пять глаз". Такой комментарий западный чиновник сделал в эфире для журналистов телеканала CTV News. Эксперт также назвал идею исключения Оттавы из альянса "безумной".

Мы никогда не стали бы подвергать риску нашу национальную безопасность… с такими союзниками, как Канада. Питер Наварро, советник главы США

Напомним, что "Пять глаз" представляет из себя разведывательный альянс, Его участниками являются США, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритании. Регулярно эти государства обмениваются данными, полученными от радиоэлектронной разведки. Ранее иностранное издание Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники в администрации лидера Белого дома написало о том, что Питер Наварро предложил исключить Канаду из "Пяти глаз". Неясно, понравилась ли данная инициатива американскому лидеру Дональду Трампу, как отметили авторы статьи. Хотя Канада и Новая Зеландия предоставляют союзникам наименьший объем разведданных в группе, исключение любого из членов альянса вызовет критику со стороны других государств блока.

Канада выиграла Турнир четырех наций.

Фото и видео: YouTube / CTV News