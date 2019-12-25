Из Муринского ручья вытащили труп 60-летней петербурженки

Женщина с 2010 года состояла на учете у психиатра.

Во вторник, 27 октября, стало известно о том, что в Петербурге из ручья вытащили труп 60-летней петербурженки. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Женщину обнаружили местные жители в минувший понедельник, 27 октября в Муринском парке. Прохожие нашли на берегу зеленое женское пальто, синюю шапку, серый шарф, сумку и пропуск.

Выяснилось, что умершая около 10 лет состояла на учете у психиатра.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржца оштрафовали за смс с оскорблениями в адрес бывшей жены.

Фото:pixabay