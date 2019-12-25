Петербуржца оштрафовали за смс с оскорблениями в адрес бывшей жены

В текстах мужчина поливал женщину матом .

Прокуратура Калининского района Петербурга встала на сторону местной жительницы, оскорбленной бывшим мужем. Как рассказали в пресс-службе ведомства, в минувшем июле экс-супруг отправлял женщине неприятные сообщения в одном из мессенджеров.

Отмечается, что тексты сообщений были полны нецензурной лексики, оскорбившей честь и достоинство петербурженки. В отношении мужчины возбудили административное дело, после судебного рассмотрения дела петербуржца оштрафовали.

Ранее мы рассказывали, как пьяный петербуржец угрожал взорвать площадь.

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