Труп со следами насильственной смерти нашли в квартире на Михаила Дудина

Также в квартире находился 33-летний неоднократно судимый житель Кронштадта. В отношении него составлен административный протокол.

Вечером среды, 13 июля, в экстренные службы поступило сообщение об обнаружении трупа в квартире одного из домов по улице Михаила Дудина. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место оперативники обнаружили труп 46-летнего мужчины с кровоподтёками в области головы, груди, живота и конечностей, а также множественными ссадинами. Установлено, что погибший злоупотреблял алкоголем.

Также в квартире находился 33-летний неоднократно судимый житель Кронштадта. В отношении него составлен административный протокол.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что в Колпино любитель избивать женщин добил одну из них до смерти.

Фото: Piter.TV