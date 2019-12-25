Из Фонтанки выловили части мужского тела

В реке обнаружили часть туловища, таз и ноги.

В четверг, 15 июля, в дежурную часть полиции Петербурга поступило сообщение о плывущем в Фонтанке трупе мужчины. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Останки мужского тела обнаружили возле дома №168 на набережной реки Фонтанки. Из воды достали пояс нижних конечностей – часть туловища, таз и ноги. Личность погибшего устанавливается, особых примет на частях тела не обнаружено.

Останки направлены в морг для установления причины смерти. По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: pixabay.com