В Приозерске осудили рецидивиста, который задушил знакомого ради машины

Мужчина проведет 11 лет в колонии строгого режима.

Суд в Приозерском районе огласил приговор в отношении 31-летнего ранее судимого мужчины, обвиняемого в убийстве знакомого. Его приговорили к 11 годам в колонии строгого режима. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, 24 августа 2020 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил завладеть машиной знакомого. Мужчина накинул на шею жертвы шнурок и задушил. Выкинув потерпевшего из салона авто, злоумышленник умышленно переехал его тело. Владелец транспортного средства скончался на месте происшествия. Рецидивист спрятал его труп в лесополосе и скрылся.

Мужчину задержали по горячим следам. Суд признал его виновным в убийстве и грабеже в крупном размере.

Ранее мы писали, что в Петербурге 20 лет колонии дали мужчине, нанесшему ранения гуляющим в парке.

Фото: Piter.TV