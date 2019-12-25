Труп безработного нашли на дачном участке в Тосно

На теле мужчины имелись ссадины и кровоподтеки.

Во вторник, 1 марта, на дачном участке в городе Тосно обнаружили труп безработного мужчины с ссадинами и кровоподтеками на лице и нижних конечностях. Об этом стало известно Piter.TV.

В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть наступила от тупой закрытой черепно-мозговой травмы с переломом костей свода черепа с множественными очагами ушиба головного мозга. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека". Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы писали, что пенсионер скончался после падения из автомобиля у магазина в Сертолово.

Фото: Piter.TV