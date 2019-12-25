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Пенсионер скончался после падения из автомобиля у магазина в Сертолово
Сегодня, 9:33
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Пенсионер скончался после падения из автомобиля у магазина в Сертолово

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Мужчина получил смертельные травмы головы.

Во вторник, 1 марта, в больнице города Токсово скончался 72-летний житель Сертолово. Об этом стало известно Piter.TV.

Мужчина получил смертельные травмы головы во время падения из автомобиля у магазина в Сертолово. Его госпитализировали с множественными внутричерепными гематомами, переломом костей основания черепа. Спустя время мужчина скончался.

Труп направлен в морг для установления точной причины смерти.

Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело после обнаружения останков младенца.

Фото: Piter.TV

Теги: падение, пенсионеры
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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