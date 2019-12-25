Пенсионер скончался после падения из автомобиля у магазина в Сертолово

Мужчина получил смертельные травмы головы.

Во вторник, 1 марта, в больнице города Токсово скончался 72-летний житель Сертолово. Об этом стало известно Piter.TV.

Мужчина получил смертельные травмы головы во время падения из автомобиля у магазина в Сертолово. Его госпитализировали с множественными внутричерепными гематомами, переломом костей основания черепа. Спустя время мужчина скончался.

Труп направлен в морг для установления точной причины смерти.

Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело после обнаружения останков младенца.

Фото: Piter.TV