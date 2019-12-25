В квартире на проспекте Солидарности нашли труп пенсионерки с гнилостными изменениями

На трупный запах пожаловался сосед умершей.

Во вторник, 22 сентября, в дежурную часть полиции Петербурга обратился 65-летний мужчина. Он пожаловался на трупный запах, который исходит из квартиры, расположенной этажом выше. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Заявитель проживает в доме №3/1 на проспекте Солидарности. Приехавшие по указанному адресу стражи порядка вскрыли дверь квартиры, из которой исходил трупный запах. Там они обнаружили труп 67-летней жительницы Петербурга с признаками гнилостных изменений.

Тело направили в морг для выяснения точной причины смерти.

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Фото: Piter.TV