В Петербурге из окна выпал подозреваемый в убийстве и расчленении трансгендера

Мужчину с тяжелыми травмами увезли в Александровскую больницу.

В ночь на среду 23 сентября в Петербурге из окна выпал мужчина, задержанный ранее по подозрению в убийстве и расчленении трансгендера. Об этом сообщил 78.ru источник в экстренных службах.

Инцидент произошел около 03:30. 53-летний уроженец Томской области упал с пятого этажа и приземлился на козырек здания. Его с тяжелыми травмами увезли в Александровскую больницу.

Ранее в Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 24-летнего гражданина Таджикистана. Туловище мигранта с силиконовой грудью нашли подростки в реке Мге в Кировском районе Ленобласти.

В ходе расследования выяснилось, что убитый имел отношение к сфере сексуальных услуг. Подозреваемый был его постоянным клиентом. Оба они состояли в закрытом сообществе нетрадиционных связей.

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