Труп пожилого мужчины нашли у церкви на проспекте Славы

Тело нашли днем, около 13:00.

Накануне, 27 сентября, возле церкви на углу Софийской улицы и проспекта Славы нашли тело неизвестного мужчины. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело нашли днем, около часа дня. Приметы: рост мужчины 165 сантиметров, на вид 80-85 лет. На нем были темно-серая куртка, черные ботинки и коричневые брюки.

Причину смерти предстоит установить, внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.

Ранее в парке Сосновка нашли труп мужчины.

Фото: Piter.TV