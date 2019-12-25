В квартире на Бабушкина нашли разлагающийся труп пенсионера

С потолка соседки снизу уже начали сыпаться опарыши.

В понедельник, 13 сентября, в полицию Петербурга обратилась женщина и заявила, что с ее потолка начали падать опарыши. В заявлении она отметила, что уже давно не видела пожилого соседа сверху, а на стуки в дверь никто не реагирует. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Женщина и мужчина проживают в доме №31 на улице Бабушкина. Прибывшие по указанному адресу стражи порядка вскрыли входную дверь и обнаружили в квартире труп пенсионера с сильными гнилостными изменениями. На теле умершего не было внешних признаков насильственной смерти.

По факту случившегося следственное управление СКР по Петербургу организовало проверку. Останки доставлены в морг для судебно-медицинской экспертизы.

Ранее в съемной квартире на Просвещения обнаружили мертвую девушку с пакетом на голове.

Фото: Piter.TV