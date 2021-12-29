В Шушарах нашли труп незнакомца в черной куртке и вязаной шапке

Видимых признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Полиция Петербурга проводит проверку по факту обнаружения трупа неизвестного мужчины в Шушарах. Об этом стало известно Piter.TV.

Тело мужчины нашли по адресу: Бадаевское отделение, дом 3. Видимых признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Умерший был одет в черную кожаную куртку, темно-синие брюки, черные высокие ботинки, черную вязаную шапку и черную вязаную кофту. Труп направили в морг для установления причины смерти.

Ранее мы писали, что задержана мать новорожденной девочки, труп которой нашли в квартире на Энергетиков.

Фото: Piter.TV