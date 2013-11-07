На Пулковском шоссе нашли труп мужчины, повешенный на дереве

Личность погибшего устанавливается.

В среду, 4 августа, на Пулковском шоссе, недалеко от дома №65/12 нашли труп неизвестного мужчины на дереве. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Мужчина был подвешен к ветке ремнем. На вид погибшему 45-50 лет, рост 175-180 см, волосы темные с сединой средней длины. Был одет в черную жилетку, темно-серую футболку, черные джинсы и такого же цвета ботинки.

На данный момент устанавливается личность погибшего.

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Фото: pexels.com