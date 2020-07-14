В Тосно пьяная жена по неосторожности обварила кипятком своего мужа

От полученных травм мужчина скончался.

В субботу, 31 июля, в дежурную часть полиции Петербурга обратились медики скорой помощи и рассказали о смерти мужчины в квартире на проспекте Ленина в Тосно. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По указанному адресу стражи порядка нашли труп 35-летнего мужчины с термическими ожогами лица, верхней половины туловища и рук. В ходе проверки было установлено, что смертельные травмы нанесла погибшему его 32-летняя жена. Она, находясь в состоянии алкогольного опьянения на кухне, по неосторожности (не удержав равновесия) пролила на своего мужа кипяток.

Женщину задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье "Причинения смерти по неосторожности". Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.

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