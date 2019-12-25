Суд арестовал отца, который пытался задушить сына в квартире на Дальневосточном

Сторона защиты считает, что мужчина невменяем.

Невский районный суд заключил под стражу Игоря Ветрова, который, предварительно, пытался задушить своего 9-летнего ребенка. Об этом августа сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчина обвиняется в покушении на убийство. В состоянии алкогольного опьянения Ветров не менее 8 раз ударил сына по голове, после чего схватил ребенка за шею и начала душить. Мальчика спасла мама, которая вмешалась в конфликт.

Жителю Невского района предъявили обвинение. Он останется под стражей до 2 октября 2021-го года. Сторона защиты утверждала, что мужчина невменяем.

Фото: Piter.TV