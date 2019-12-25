На Дальневосточном пьяный отец пытался задушить 9-летнего сына

Следователем возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".

В Петербурге отец попытался задушить своего 9-летнего ребенка. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 3 августа около часа ночи обратилась женщина. Она рассказала, что ее пьяный муж пытался убить 9-летнего сына. По данным полиции, мужчина в состоянии алкогольного опьянения, в ходе семейного конфликта, выражаясь грубой нецензурной бранью, стал душить своего 9-летнего ребенка, после чего бросил его на пол.

Из детской городской больницы № 19 поступила телефонограмма, что к ним поступил мальчик с ушибом мягких тканей левой височной и левой скуловой области, ссадинами лица. После оказания медицинской помощи отпущен.

Следователем возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". В 2017 году подозреваемый уже был осужден за приготовление к преступлению и за покушение на убийство.

Недавно подозреваемого в жестоком убийстве сожительницы нашли мертвым в Ленобласти.

Фото: Piter.tv