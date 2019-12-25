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В Петербурге пьяный муж угрожал убить жену из охотничьего ружья
Сегодня, 10:40
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Alena_Zinovieva

В Петербурге пьяный муж угрожал убить жену из охотничьего ружья

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В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

В субботу, 11 июля, в полицию Фрунзенского района Петербурга обратилась 58-летняя женщина и рассказала об угрозе убийством со стороны своего 58-летнего мужа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел в квартире на Бухарестской улице. По словам заявительницы, муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, направил на нее охотничье ружье и угрожал физической расправой.

Прибывшие по указанному адресу стражи порядка задержали вспыльчивого супруга. 13 июля против него возбудили уголовное дело по статье "Угроза убийством". Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее мы писали, что на Комендантском проспекте пьяная женщина зарезала собственного мужа.

Фото: pixabay.com

Теги: муж и жена, семейная ссора, угроза убийством
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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