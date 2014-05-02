На стадионе "Кировец" в Петербурге обнаружили разлагающийся труп мужчины

Останки направили в морг для установления точной причины смерти.

В понедельник, 9 августа, в дежурную часть полиции Петербурга поступило сообщение о трупе неизвестного мужчины. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Труп обнаружили на территории стадиона "Кировец" на Перекопской улице. Тело уже начало разлагаться. Останки направили в морг для установления точной причины смерти.

С места происшествия изъят шприц.

Ранее мы писали, что петербуржец убил студента, который пытался угнать его машину.

Фото: Piter.TV