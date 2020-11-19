Из Большой Невки достали тело мужчины, который ушел с работы и исчез

Останки плыли вдоль Выборгской набережной к Кантемировскому мосту.

Полиция расследует обстоятельства смерти человека, чье тело достали из Большой Невки. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По приметам погибший похож на 42-летнего мужчину, который ушел с работы и исчез. Заявление о его пропаже поступило 17 июня в три часа ночи. Женщина сообщила об исчезновении жителя Парголово. 9 июня он ушел с работы, а до дома не дошел. На пропавшем были синие тапочки, полосатая футболка и синие рабочие штаны. Ранее он состоял на учете в ПНД.

Останки плыли вдоль Выборгской набережной к Кантемировскому мосту. На умершем были плавки, на правом плече – татуировка с надписью "фанат", на левом – в виде сердца, пробитого стрелой. Также под глазом была гематома, кровоподтеки на лбу и подвижность нескольких зубов.

Ранее в Петербурге в доме, находящемся на реставрации, нашли труп женщины с ссадинами.

Фото: pixabay.com