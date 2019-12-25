В гараже под Гатчиной нашли труп мигранта со сломанным носом и ребрами

По подозрению в совершении преступления задержали двух сожителей погибшего.

В четверг, 23 декабря, в Гатчинском районе Ленобласти задержали двух мужчин 34 и 48 лет по подозрению в жестоком избиении мигранта. Об этом стало известно Piter.TV.

Труп потерпевшего с переломом носа, переломом ребер с обеих сторон, кровоподтеками глаз, ссадиной затылочной области нашли в гараже в деревне Вайя. Погибшим оказался 52-летний гражданин Узбекистана. Вместе с ним на указанном участке проживали задержанные.

Из бытовки изъяли вырез обивки с веществом красно-бурого цвета, 3 выреза с матраса. Из гаража – куртку с пятнами бурого цвета. Труп направили в морг для установления причин смерти.

Задержанные помещены в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали банду преступников, обвиняемых в похищении и убийстве мужчины в 2008 году.

Фото: Piter.TV