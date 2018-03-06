Во Всеволожском районе обнаружили труп мужчины с ремнем на горле

Тело обнаружили на обочине дороги, недалеко от Медного озера.

Утром воскресенья, 17 ноября, в полицию Всеволожского района обратился 50-летний безработный мужчина, и заявил о найденном трупе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу Ленобласти.

Мужчина наткнулся на тело неподалеку от Медного озера. Труп мужчины лежал на обочине дороги, ведущей к садоводству "Отдых". Примечательной деталью стало то, что шею покойника стягивал ремень.

Полиция возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Проводятся проверки.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге задержали мужчину, выбросившего на помойку пистолет.

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