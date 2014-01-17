В Петербурге мать пыталась утопить четырехлетнего сына в ванной. Об этом сообщает телеканал "78".
В полицию поступило сообщение от 63-летнего жителя Рощино, который рассказал о попытке его бывшей сожительницы утопить их общего ребенка. Инцидент произошел на Богатырском проспекте, куда прибыл наряд правоохранителей. Женщина объяснила, что вступила в конфликт с отцом ребенка, после чего захотела утопить сына. Но после того, как мальчик стал захлебываться, она испугалась и вызвала скорую.
Ребенка доставили в детскую больницу. У него диагностировали состояние после удушения и утопления в пресной воде. Женщину доставили в психиатрическую больницу.
Ранее мы сообщали, что тело мужчины вытащили из Бумажного канала в Петербурге.
Фото: Piter.tv
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