Ребенка доставили в детскую больницу.

В Петербурге мать пыталась утопить четырехлетнего сына в ванной. Об этом сообщает телеканал "78".

В полицию поступило сообщение от 63-летнего жителя Рощино, который рассказал о попытке его бывшей сожительницы утопить их общего ребенка. Инцидент произошел на Богатырском проспекте, куда прибыл наряд правоохранителей. Женщина объяснила, что вступила в конфликт с отцом ребенка, после чего захотела утопить сына. Но после того, как мальчик стал захлебываться, она испугалась и вызвала скорую.

Ребенка доставили в детскую больницу. У него диагностировали состояние после удушения и утопления в пресной воде. Женщину доставили в психиатрическую больницу.

Ранее мы сообщали, что тело мужчины вытащили из Бумажного канала в Петербурге.

Фото: Piter.tv