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В Лужском районе нашли труп любителя алкоголя
Сегодня, 10:11
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Alena_Zinovieva

В Лужском районе нашли труп любителя алкоголя

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Внешних признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружили.

В четверг, 22 октября, в полицию Лужского района Ленобласти обратилась медсестра и рассказала об обнаружении трупа мужчины в деревне Наволок на Центральной улице. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Погибшим оказался 53-летний мужчина. Его тело нашли в подъезде одного из домов. Соседи рассказали, что он злоупотреблял алкоголем и вел асоциальную жизнь.

Внешних признаков насильственной смерти на теле умершего не обнаружили. Труп направили в морг города Луга для установления точной причины смерти.

Ранее мы писали, что в коммуналке на 7-й Красноармейской нашли труп мужчины с гематомами.

Фото: pixabay.com

Теги: алкоголик, морг, труп
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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