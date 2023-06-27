Количество приезжающих в Петербург трудовых мигрантов сократилось на 2 млн человек

Гости из ближнего зарубежья стали реже приезжать в город на заработки, при этом увеличилось число трудовых патентов.

С 2019 года число официальных трудовых мигрантов уменьшилось с 2,5 млн до 700 тыс. человек. Об этом рассказал председатель комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Олег Капитанов в беседе с изданием "Петербургский дневник".

Чиновник подчеркнул, что гости из ближнего зарубежья стали реже приезжать в город на заработки, при этом увеличилось число трудовых патентов. До пандемии насчитывалось около 236 тыс. таких мигрантов, сейчас это число увеличилось до 270 тыс. То есть, все большее число работников стараются выйти в легальную зону.

Горожане стали в больше степени одобрять международные связи, отметил Капитонов. Так, в 2014 году за этот процесс выступали 44% петербуржцев, а в 2021-ом поддержка уже составила 66,5%.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге Роспотребнадзор ввёл обязательные прививки от кори для трудовых мигрантов.

Фото: Piter.TV