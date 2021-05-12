В зоне ограничения отопления оказалась одна школа.

Трубу, рванувшую на севере Петербурга, восстановили раньше срока. О завершении работ на месте прорванного трубопровода с кипятком рассказали в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб".

Теплоснабжение 457-й школы было восстановлено к 15:25 часам. Дефект возник на теплосети диаметром 108 мм, из-за чего пришлось заменить 1,5 метра изношенного трубопровода. Другие изношенные теплосети в квартале заменят в рамках реконструкции в октябре.

Прорыв трубы произошел рано утром у дома №6 по улице Асафьева. В 4:30 на место выехала аварийная бригада, в 5:00 вытекание было локализовано. Никто не пострадал. В зоне ограничения отопления оказалась одна школа.

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