Трояновский выйдет на ринг 14 ноября в Петербурге

На счету Трояновского 27 побед, 24 из них – нокаутом.

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Эдуард Трояновский проведет бой против чеха Йоcефа Заградника 14 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ТАСС.

Трояновский 7 октября 2018 года уступил белорусу Кириллу Релиху в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). На счету Трояновского 27 побед, 24 из них – нокаутом. Спортсмен владел титулом чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 63,5 кг с ноября 2015 года по декабрь 2016-го.

На счету Йоcефа Заградника 11 побед (6 нокаутом) и три поражения.

В сентябре 2020 года в Петербурге впервые пройдет боксерский турнир памяти Максима Дадашева.

Фото: Instagram/ eduard_troyanovsky