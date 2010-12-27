В Петербурге пройдет боксерский турнир памяти Дадашева

Впервые он состоится в сентябре 2020 года и с этого времени будет проходить ежегодно.

В сентябре 2020 года в Петербурге впервые пройдет боксерский турнир памяти Максима Дадашева. С этого времени он будет проходить в Северной столице ежегодно. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление представителей Федерации бокса России.

Российский боксер Максим Дадашев скончался 23 июля 2019 года в США. После поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом спортсмену стало плохо, его экстренно госпитализировали с подозрением на отек мозга. В больнице боксеру провели трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Максим Дадашев был посмертно награжден золотой медалью Евразийской федерации профессионального бокса (ЕВР). Его семья намерена подать в суд на Атлетическую комиссию штата Мэриленд.

Ранее сообщалось, что вдова Максима Дадашева не может рассказать сыну о смерти отца.

Фото: Instagram / dadasheva_e