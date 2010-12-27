Движение по улице Нахимова у Наличной улицы будет закрыто с 22 часов 28 июля до 5 утра 30 июля.

Троллейбусы №9 и 11 изменят свои маршруты из-за аварии теплосетей. Движение по улице Нахимова у Наличной улицы будет закрыто с 22 часов 28 июля до 5 утра 30 июля. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

В эти дни троллейбусы проследуют по следующим направлениям:

№9: от конечной станции "Ординарная улица", по действующей трассе до улицы Нахимова далее по улице Наличной до конечной станции "Улица Кораблестроителей" (в обратном направлении движение осуществляется по постоянной трассе);

№11: от конечной станции "Тульская улица" по действующей трассе до улицы Нахимова далее по Наличной улице до конечной станции "Улица Кораблестроителей" (в обратном направлении движение осуществляется по постоянной трассе).

Кроме того, трамвай №6 не будет останавливаться на "Улице Нахимова" в направлении от Малого проспекта.

Ранее мы писали, что дорожные работы изменят маршрут трамвая №16 на десять дней.

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