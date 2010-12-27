Изменения вступают в силу с 23:00 10 августа и продлятся до 5 утра 13 августа.

Троллейбусы №1, 10 и 22 изменят свои маршруты на выходные дни. Движение на Невском проспекте от проспекта Бакунина до Перекупного переулка будет закрыто с 23:00 10 августа и до 5 утра 13 августа. В эти дни здесь будут ремонтировать дорогу. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Троллейбусы проследуют:

№1: от конечной станции "Хасанская улица" по действующей трассе до Заневской площади, далее по Новочеркасскому проспекту (обратно: по Новочеркасскому проспекту, Таллинской улице, улице Стахановцев, Заневскому проспекту), Большеохтинскому мосту, Тульской улице, Суворовскому проспекту, Невскому проспекту, далее по действующей трассе до конечной станции "Ординарная улица".

№10: от конечной станции "улица Кораблестроителей" по действующей трассе до конечной станции "Новгородская улице. В обратном направлении движение осуществляется по Мытнинской улице, проспекту Бакунина, Невскому проспекту, без проезда по Полтавской улицы.

№22: от конечной станции "Хасанская улица" по действующей трассе до Заневской площади, далее по Новочеркасскому проспекту (обратно: по Новочеркасскому проспекту, Таллинской улице, ул. Стахановцев, Заневскому проспекту), Большеохтинскому мосту, Тульской улице, Суворовскому проспекту, Невскому проспекту, далее по действующей трассе до конечной станции "площадь Труда".

Ранее мы писали, что на Большом Обуховском мосту закрываются на ремонт две полосы движения.

Фото: pixabay.com