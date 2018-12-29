Тройное ДТП в Мурино: бампер всмятку и проломленный забор

По предварительной информации, в аварии пострадали только машины.

Утром 14 января жители Петербурга стали свидетелями тройного ДТП в Мурино. По словам очевидцев, Renault Daster, Hyundai Solaris и третье неопознанное авто, предположительно Renault LOGAN, не поделили дорогу и врезались друг в друга. В сети появились фотографии с места происшествия.

На снимках видно, что в результате аварии Hyundai Solaris разбил бампер, Renault Daster протаранил забор, а Renault LOGAN синего цвета вылетел в кювет, поэтому-то и остался неопознанным свидетелями ДТП.

Участники аварии выставили на дороге соответствующие знаки. На месте происшествия работали сотрудники ДПС. О пострадавших ничего не сообщается. Судя по информации сервиса "Яндекс. Карты", ДТП не спровоцировало никаких пробок в Мурино.

Ранее мы писали, что "Хендай" сбил пешехода у Апраксина двора.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург