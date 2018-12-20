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"Хендай" сбил пешехода у Апраксина двора
Сегодня, 16:40
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Rybka123

"Хендай" сбил пешехода у Апраксина двора

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Пострадавшая осталась жива, однако подняться без посторонней помощи не смогла.

В воскресенье, 6 января, на Садовой улице в Петербурге легковой автомобиль сбил пешеход. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как стала известно, авария произошла днем рядом с Апраксиным двором. На участке автомобиль "Хендай" не смог затормозить и сбил пешехода. В результате ДТП пострадавшая осталась жива, однако подняться без посторонней помощи не смогла. По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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