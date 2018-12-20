"Хендай" сбил пешехода у Апраксина двора

В воскресенье, 6 января, на Садовой улице в Петербурге легковой автомобиль сбил пешеход. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Как стала известно, авария произошла днем рядом с Апраксиным двором. На участке автомобиль "Хендай" не смог затормозить и сбил пешехода. В результате ДТП пострадавшая осталась жива, однако подняться без посторонней помощи не смогла. По факту происшествия проводится проверка.
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Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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