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Троих мигрантов изобличили в 17 кражах в Ленобласти
Сегодня, 10:38
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Alena_Zinovieva

Троих мигрантов изобличили в 17 кражах в Ленобласти

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Мужчины грабили дома и сараи.

Трех мигрантов, задержанных за кражу в апреле 2018 года, изобличили еще в 17 аналогичных преступлениях. Троица обворовывала дома и сараи в Ленобласти. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Грабители из Узбекистана орудовали в поселке Симагино в период с 4 января по 21 января 2018 года. За это время они ограбили как минимум 17 домов и сараев. Стражам порядка удалось частично изъять похищенное имущество.

В настоящий момент троица заключена под стражу и ожидает суда.

Ранее мы писали, что в Эрмитаже ограбили туриста из Франции.

Фото: Piter.TV

Теги: кража, ограбление, серия краж
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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