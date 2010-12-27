Троих мигрантов изобличили в 17 кражах в Ленобласти

Мужчины грабили дома и сараи.

Трех мигрантов, задержанных за кражу в апреле 2018 года, изобличили еще в 17 аналогичных преступлениях. Троица обворовывала дома и сараи в Ленобласти. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Грабители из Узбекистана орудовали в поселке Симагино в период с 4 января по 21 января 2018 года. За это время они ограбили как минимум 17 домов и сараев. Стражам порядка удалось частично изъять похищенное имущество.

В настоящий момент троица заключена под стражу и ожидает суда.

Ранее мы писали, что в Эрмитаже ограбили туриста из Франции.

Фото: Piter.TV