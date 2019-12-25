Подозреваемые задержаны.

Троих астраханцев заподозрили в похищении знакомых ради денег. Об этом рассказали региональные представители Следственного комитета РФ. В отношении троих местных жителей возбуждены уголовные дела. Подозреваемые якобы надеялись выманить у жертв три тысячи рублей.

Угрозами они вынудили одного из похищенных отдать три тысячи рублей, после чего отпустили их. пресс-служба СК РФ опр региону

В надзорном ведомстве пояснили, что преступления совершались в марте 2021 года около автомобильной заправки в городе Астрахань. Три члена банды, включая несовершеннолетнего гражданина, с помощью силы затащили в машину двух знакомых (которым было на тот момент 18 и 20 лет), а затем увезли их в другой район. Сейчас подозреваемые задержаны. Им вменяют статьи "Вымогательство" и "Похищение" УК РФ.

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Фото: Piter.tv