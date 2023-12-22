Троицкий мост засияет красными огоньками в честь китайского Нового года

В рамках фестиваля 30 января состоится и российско-китайский форум "Санкт-Петербург – регионы Китая: новые возможности".

В Петербурге пройдет X Общегородской фестиваль "Китайский Новый год – Веселый праздник весны". Он открылся сегодня и продлится до 16 февраля. В честь праздника Троицкий мост засияет красными огоньками. В вечернее время с 9 по 24 февраля он будет украшен красной подсветкой. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

В программу вошли мастер-классы, лекции, театральные постановки. В Гатчинском дворце открылась выставка "Империя смотрит на Восток". В Театре комедии им. Акимова и Театре марионеток имени Е. С. Деммени покажут спектакли "Турандот" и "Дракон и золотая черепаха".

В рамках фестиваля 30 января состоится и российско-китайский форум "Санкт-Петербург – регионы Китая: новые возможности". Участники встречи подпишут несколько договоров в разных сферах сотрудничества. Также они определят перспективы развития экономических отношений.

Ранее на Piter.tv: театр "Небесные бродяги" открыл "филиал Хогвартса" в ДК им. Крупской.

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