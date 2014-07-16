Троицкий мост планируют отремонтировать к 10 июня

Работы идут с опережением графика.

В Санкт-Петербурге ремонтные работы на Троицком мосту идут с опережением графика, благодаря чему движение по нему планируется открыть на четыре месяца раньше срока – уже 10 июня. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На данный момент специалисты уже завершили ремонт дорожного покрытия левой полосы, по которой с начала мая будет курсировать общественный транспорт, а на правой полосе продолжается фрезеровка старого покрытия. Также выполнена укладка трамвайных рельсов и 60% литого асфальта в зоне путей, смонтировано 65% деформационных швов.

Со 2 мая вводятся новые временные ограничения движения: проезд легковых автомобилей по Троицкому мосту будет полностью прекращен, а на участке Каменноостровского проспекта от Кронверкской набережной до Троицкого моста движение будет ограничено.

Первоначально завершение ремонта было запланировано на октябрь 2025 года, но благодаря ускоренным темпам работ власти города смогли перенести сроки открытия моста на лето, что должно снизить транспортную нагрузку в центре Петербурга в период туристического сезона.

Ранее Piter.TV сообщал, что капремонт станции метро "Озерки" в Петербурге перенесли на 2026 год.

Фото: пресс-служба ГБУ "Мостотрест"