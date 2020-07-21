Трое жестоко избили мужчину в центре Петербурга

Потерпевшего в тяжелом состоянии увезли в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

В понедельник, 20 июля, в половину шестого утра в службу "112" сообщили о человеке, лежащем без сознания у дома №13/9 на Невском проспекте. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом происшествия.

Пострадавшим оказался мужчина 1985 года рождения. Его в тяжелом состоянии отвезли в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. Медики диагностировали у пациента черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Стражи порядка просмотрели запись с камеры видеонаблюдения, смонтированной на фасаде дома. Оказалось, что потерпевшего жестоко избили трое незнакомцев. Они группой напали на мужчину, толкали его, били руками и ногами. В полицию обратились случайные прохожие, которые увидели драку, однако не решились вмешаться и прекратить ее.

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Видео: Piter.TV