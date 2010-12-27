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Трое в масках ограбили инкассатора на Комендантском проспекте
Сегодня, 10:16
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Alena_Zinovieva

Трое в масках ограбили инкассатора на Комендантском проспекте

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Добычей грабителей стали 22,5 тысяч рублей, ключи и жилетка.

Полиция Приморского района Петербурга разыскивает трех человек, обокравших инкассатора у банкомата. Инцидент произошел 8 декабря на Комендантском проспекте. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Потерпевший рассказал, что к нему подошли трое мужчин в масках, натянули ему на голову фирменную жилетку, а затем забрали 22,5 тысячи рублей, ключи из сумки и напоследок прихватили с собой и саму жилетку.

По факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Ленобласти злоумышленники избили и ограбили 87-летнего пенсионера.

Фото: Piter.TV

Теги: инкассатор, кража денег, ограбление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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